A Settimo Torinese la street art ricorda la figura di Tina Anselmi

Un ritratto di Tina Anselmi, partigiana e Madre Costituente, nonché prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministra della Repubblica, è stato realizzato sulla cabina del parco Frassati di via Domenico Savio, a Settimo Torinese, grazie alla fantasia di Riccardo Degli Emili, in arte Dise.

L’opera, intitolata «Tina Anselmi, la sanità per tutti» celebra la vita di una figura politica di notevole importanza per la storia del nostro Paese. Durante i suoi mandati, infatti, è stata firmataria della Legge n.833/1978 per istituire il Servizio Sanitario Nazionale, che si basa sul principio della tutela della salute come bene imprescindibile e fruibile da parte di tutta la comunità.

La riqualificazione della cabina elettrica, attraverso il linguaggio della Street Art, le conferisce un valore artistico, aumentando l’attrattiva estetica della via: la struttura è, infatti, situata davanti a un parco giochi e, l’utilizzo di colori vivaci e icone grafiche, permette di integrare al meglio l’intervento artistico con l’ambiente circostante. L’opera è stata realizzata in collaborazione con la città di Settimo Torinese e l’associazione artistico culturale “Arte Totale”.

L’obiettivo di E-Distribuzione è quello di riscrivere il volto dei territori, esaltandone la bellezza e integrando le infrastrutture esistenti che diventano vere e proprie opere d’arte e veicolo di valori positivi per la cittadinanza.

“Questa opera di street art ha un profondo significato simbolico – afferma Enrico Bottone, Responsabile di E-Distribuzione, Macro Area Nord Ovest -. Tina Anselmi è stata una donna che ha avuto a cuore la sanità nazionale, per tutti. Siamo contenti di omaggiare questa grande donna con una street art su una nostra cabina di trasformazione”.

“La scelta di dedicare a Tina Anselmi uno spazio utilizzato prevalentemente dalle giovani generazioni nasce per ribadire e perpetrare i valori che questa figura rappresenta – commenta l'assessore ai parchi del Comune di Settimo Torinese, Alessandro Raso – In particolare i principi Costituzionali, ma anche quelli che hanno guidato l'opera di Tina Anselmi come Ministra: l'attenzione ai diritti delle donne e al diritto di ciascuno alla salute su tutti. Abbiamo cercato di farlo con la street art, uno strumento dei giovani che permette di valorizzare i luoghi a beneficio di tutti e tutte”.

Sono centinaia, infatti, le cabine di street art sparse in giro per l’Italia che hanno dato vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto. La rete elettrica diventa così una “rete d’arte” che coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione.