Cosmo: tutto sold put per il concerto alle Ogr Torino

A distanza di un mese dalla partenza del tour nei club prodotto da DNA Concerti, Cosmo annuncia i sold-out anche a Torino.

Il cantante porterà sul palco, accompagnato da una band di quattro elementi, la musica del nuovo album Sulle ali del cavallo bianco in uscita venerdì 15 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy e 42Records, già disponibile in preorder e presave, anticipato dai singoli Troppo forte e Sulle ali del cavallo bianco. Non mancheranno ovviamente i classici del suo repertorio riadattati per l'occasione perché per Marco – si sa – i concerti sono un organismo vivo e mutante, un vero e proprio rito pagano che ha nei club il suo santuario: ogni show è diverso dal precedente e ogni tour arricchisce il viaggio della sua musica con nuove strade e percorsi. Un trionfo di aggregazione e socialità, una festa dove si canta, si piange, si ride e si balla dando al corpo quello che il corpo vuole.

Il tour arriverà il 2 aprile alle OGR di Torino.

Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme a Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra e noto nei circuiti underground internazionali con l’alias Not Waving – il nuovo album Sulle ali del cavallo bianco sarà disponibile in cinque diversi formati: lo speciale LP deluxe, 500 copie autografate e numerate con la copertina laminata disponibili in esclusiva nel Sony Music Store; l’LP grigio marmorizzato, 1000 copie autografate e numerate; l’LP viola marmorizzato, 1000 copie autografate e numerate; l’LP nero; il CD.

Le novità non finiscono qui: è ora disponibile in esclusiva su MUBI – il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione – ANTIPOP, il film di Jacopo Farina che racconta le vicende umane e artistiche di Cosmo.