Torino diventa Parigi per il film d'animazione "Disco Turtle"

Torino diventa Parigi. L'angolo infatti tra via della Consolata e via Garibaldi si è trasformato ieri e oggi in rue de Turbigo, una strada a pochi passi dal celebre Centre Pompidou nel 1° Arrondissement, cioè l'equivalente delle nostre Circoscrizioni. In quest'area del centro è stato dato avvio alle riprese del film di animazione " Disco Turtle".

Le insegne stradali del capoluogo sono state coperte con la caratteristica segnaletica della capitale francese, dai colori blu e verdi. Per rendere ancora più realistico l'effetto è stato messo una struttura pubblicitaria verde con sopra dei manifesti pubblicitari in francese, da "La nuite jazz" in programma a Parigi dal 20 al 25 aprile in Place Central, al "Festival Hariette. Le photo y l'histoire", per arrivare al film "N'os pas Sauter".