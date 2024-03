Il cantiere è a buon punto: pronta una "nuova vita" per la storica sede della Juve di corso Galileo Ferraris, che diventa una banca

Bandiere, cori, acclamazioni di nuovi campioni affacciati ai balconi. Ma anche gli "appostamenti" dei giornalisti a caccia di notizie, dei fans a caccia di autografi e così via. Per oltre 16 anni, corso Galileo Ferraris 32 è stato uno degli indirizzi più importanti del calcio italiano: quello della sede della Juventus.Dal 2002 al 2018 - mese più, mese meno - e in quel controviale sfilò anche la manifesazione dei tifosi al momento in cui Calciopoli precipitò la Vecchia Signora in serie B.

A breve, però, inizierà una nuova storia tra quelle mura. Mura rinnovate, ampliate e modificate dall'intervento realizzato da Cogefa e firmato dallo studio di architettura Carlo Ratti associati.



Quasi all'angolo con corso Stati Uniti, infatti, nel cuore della Crocetta, sorgerà la nuova sede di un istituto di credito: Banca Sella, ma ci sarà anche spazio per una caffetteria e uno spazio di co-working. Ma non è cambiata solo la sua destinazione: anche l'aspetto esterno è decisamente cambiato: grandi vetrate dove c'erano i balconi e un look decisamente più moderno.



Dalle finestre si vedono già mobili e altri arredi pronti a essere piazzati al loro posto. Servirà trovare anche lo spazio per la nostalgia del popolo bianconero, che magari passando da lì non riuscirà a trattenere un sospiro di malinconia.