Spazio alle politiche di genere. La Città metropolitana per l’8 Marzo

La Città metropolitana di Torino ha scelto di celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne avviando un confronto e una discussione con le persone protagoniste delle battaglie per l'uguaglianza di tutte e tutti.

Mercoledì 13 marzo dalle 14 alle 17 nella sede di corso Inghilterra 7 a Torino il primo appuntamento metterà a confronto amministratori e amministratrici delegati alle pari opportunità del territorio metropolitano, che si troveranno a discutere insieme luci e ombre del loro impegno, coordinati dalla consigliera della Città metropolitana Valentina Cera.

Il secondo step sarà dedicato al tema delle pari opportunità, con l'associazionismo impegnato nella difesa dei diritti e nell’inclusione sociale. L’appuntamento è per sabato 16 marzo dalle 10 alle 13 nella sede dell'associazione Comala, in corso Ferrucci 65/A a Torino.