A 28 metri sopra Piazza Castello: visita al cantiere di Palazzo Madama, fine dei lavori per il 2025 [FOTO E VIDEO]

La facciata di Palazzo Madama resterà coperta fino al 2025 per i lavori che stanno interessando il monumento. Il restauro interessa la facciata juvarriana, il terrazzo sulla sommità e le quattro statue del Buon Governo di Giovanni Baratta. Il progetto proseguirà con l'area laterale del Palazzo e, come annunciato dal Presidente del consiglio direttivo di Fondazione Torino Musei, Massimo Broccio , è prevista una seconda fase dal 2026 per il recupero della parte ipogea.

Sulla terrazza verrà costruita una caffetteria per i visitatori del museo, che potranno godere della vista a 28 metri di altezza. Una parte peculiare del restauro riguarda i fori causati dai bombardamenti del '43. I lavori sono finanziati per metà da Fondazione CRT e per l'altra metà dallo Stato, per un totale di circa 5 milioni di euro.