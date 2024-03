Tragedia sfiorata sulla Torino-Bardonecchia: frontale tra auto e furgone, ma nessun ferito in pericolo di vita

Si è sfiorato il dramma nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 marzo, sulla Torino-Bardonecchia. Il frontale tra una vettura e un furgoncino di una ditta di corriere espresso, forse causato da una manovra azzardata per saltare una parte del cantiere che si trovava nel tratto dell'autostrada A32 tra Rivoli ed Avigliana, poteva avere conseguenze fatali.

Bloccata la circolazione

Lo scontro è avvenuto all'interno della galleria La Perosa, dove si circola a doppio senso di marcia proprio a causa di un cantiere: per fortuna, le persone rimaste rimaste non sono in gravi condizioni (sono state condotte in codice giallo all'ospedale di Rivoli) e nessuno è in pericolo di vita.

La Polizia stradale di Susa è stata ovviamente costretta a bloccare il transito in entrambe le direzioni: di conseguenza, uscita obbligatoria a Rivoli per chi va verso La Valle di Susa, mentre si deve uscire ad Avigliana per chi vuole tornare verso Torino.

Si è sfiorato il dramma

Ora si indaga sulle ragioni che hanno causato l'incidente, di sicuro la bassa velocità dei mezzi, imposta dal cantiere, ha evitato che il sinistro potesse trasformarsi in tragedia.

Aggiornamento: attorno alle ore 14 il transito è stato ripristinato in entrambe le direzioni.