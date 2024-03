A Collegno i Lions raccolgono 500 prodotti e 1600 euro per aiutare le donne in difficoltà

Sono stati raccolti 516 prodotti per un totale di circa 1600 euro per l’evento benefico “Un gesto per le donne” organizzato dai Lions International - Distretto 108 IA1 nella giornata di sabato 9 marzo al Centro Commerciale “La Certosa” di Collegno.

I clienti dell’Ipermercato sono stati invitati a donare prodotti per l’igiene e per la cura della donna e hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo.

Il materiale sarà consegnato alle associazioni: Centro per la Vita di Collegno, Centro antiviolenza di Collegno, Il Pane sul Muricciolo di rivoli, Asili notturni con le 4 strutture in Torino, Carceri Reparto Femminile.

Hanno partecipato i Club Lions: Collegno Certosa, Rivoli Castello, Torino Taurasia, Torino Risorgimento, Torino Due.

Nel giorno successivo a quello in cui si celebra la Festa della Donna, l’attenzione dei Lions International, sempre molto attivi nell’ambito del volontariato, è stata rivolta alle donne meno fortunate, che non dispongono delle risorse economiche per garantirsi tutte le cure necessarie al proprio benessere.