Baby gang, pusher e lavori fermi al Parco Dora. Il Comune: "Cantiere concluso per fine aprile"

Baby gang, microcriminalità e spaccio di droga. Pulizia carente e rifiuti abbandonati, in particolar modo lattine e bottiglie di vetro. Lavori di riqualificazione fermi. E’ questa la situazione di degrado in cui si presentano alcune aree di Parco Dora, denunciata dai residenti della Spina 3.

Segnalazioni raccolte dalla consigliera del M5S Tea Castiglione, che ha chiesto di fare il punto sugli interventi di recupero all’interno dello spazio verde e sui problemi.

Interventi sospesi per il freddo

“I cantieri – ha replicato l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso – non si sono mai interrotti, ad eccezione di due brevi periodi a causa di avverse condizioni atmosferiche che impedivano lo svolgimento dei lavori”. Complice il freddo infatti non è stato possibile fare alcuni interventi, come il getto di calcestruzzo e drenante su alcune aree pavimentate e la piantumazione di alberi.

Termine lavori

Restano ancora da collocare quindi nuove panchine all’interno del Parco Dora, così come mettere a dimora nuove piante. Il termine dei lavori è quindi stato fissato al 28 aprile 2024. Entro questa data verrà anche ripristinata una parte della fontana dell’area Vitali, “quella attualmente priva d’acqua in quanto presente alcune perdite”, più volte sollecitata dal Comitato Parco Dora.