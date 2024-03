Monumenti ed edifici di Torino imbrattati dai graffiti: la Città a caccia di sponsor per ripulirli

Il Comune di Torino a caccia di sponsor per ripulire edifici pubblici e monumenti dai graffiti. Ad annunciarlo l’assessore Chiara Foglietta, rispondendo all’interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao dopo i cortei pro-Palestina e le altre manifestazioni degli ultimi mesi, a seguito delle quali moltissimi muri sono stati ricoperti da scritte di varia foggia.

Il bando

“E’ in corso – ha spiegato l’esponente della giunta – l’iter per la pubblicazione del bando pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per riqualificare spazi ed edifici pubblici”. “E’ auspicabile – ha aggiunto – il coinvolgimento di soggetti pubblici, privati ed associazioni per la rimozione di situazioni di degrado”.

Servizio permanente

Nel corso del 2023, nonostante i controlli costanti della Polizia Municipale, non sono state fatte multe per imbrattamento. Durante i cortei i Civich effettuano monitoraggi ed il Comune “è talvolta intervenuto per il ripristino delle superfici imbrattate e sta valutando un modo per rendere questo servizio permanente”.