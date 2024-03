Da Licia Troisi a Chiara Valerio: tutti gli incontri della settimana al Circolo dei lettori

Dall'incontro con l'autrice del fantasy, Licia Troisi, a Chiara Valerio in dialogo con Luciana Littizzetto per la rassegna Femminile plurale.

Ecco la nuova settimana di appuntamenti al Circolo dei lettori.

lunedì 11 marzo h 18

A volte basta un momento

Maurizio Ferraris

Imparare a vivere ( Laterza )

con Carola Barbero

Un incidente banale e la vita ci avvisa che tutto quello che avevamo ritenuto stabile potrebbe andare in pezzi. Ed è proprio da un inciampo che il filosofo parte per ragionare sull’esistenza, sulla stratificazione di esperienze e memorie che sono il modo in cui impariamo a vivere.

lunedì 11 marzo h 18

Katherine Mansfield e l’arte del racconto

L’incessante viaggio della vita

con Giulia Caminito e Franca Cavagnoli

Mansfield scrisse una novantina di racconti. Protagoniste sono donne spesso costrette a confrontarsi con la solitudine, la disperazione, la morte, colte in un viaggiare incessante che rispecchia la condizione di esule di una scrittrice vissuta per tutta la vita sospesa tra due continenti.

martedì 12 marzo h 18

Cercando l’assassino nel cielo

Licia Troisi

La luce delle stelle (Marsilio)

con Enrico Pandiani

Alla sua prima prova da giallista, l’autrice di bestseller fantasy dà vita - tra Sherlock Holmes e Poirot - a una storia che racconta quanto studiare fisica sia una scuola naturale per risolvere casi complicati, e dimostra quanto mancava uno scienziato investigatore alla narrativa italiana.

martedì 12 marzo h 18.30

Il mondo non finisce con noi

Emanuele Aldrovandi

Il nostro grande niente (Einaudi)

con Martino Gozzi

Quanto è facile essere sostituiti nel cuore di chi ci ama? Secondo il protagonista, che morto improvvisamente vede l’esistenza della sua futura moglie andare avanti, è facilissimo. Lui la accompagna per tutta la vita, giorno dopo giorno, catturando le istantanee di un tempo che non gli appartiene.

martedì 12 marzo h 19 Barney’s

Show cooking letterario

Ricette per chi ama leggere e mangiare bene

con Food Fede e Giulia Ceirano

Durante l’aperitivo, la food blogger Food Fede prepara i blinis ispirati a Il pranzo di Babette, racconto in cui Karen Blixen mette in tavola dal brodo di tartaruga ai babà. Ad accompagnare, letture e curiosità di Giulia Ceirano, autrice di La letteratura in cucina (hoppípolla), da cui è tratta la ricetta.

in collaborazione con hoppípolla

€ 15,00 | prenotazione obbligatoria

martedì 12 marzo h 21

I dialoghi della vagina

Spettacolo contro i tabù

scritto, diretto, con Virginia Risso

e con Gaia Contrafatto

una produzione Teatro al Femminile

L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi regala al pubblico una commedia esilarante che abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya.

in collaborazione con Torino Città per le donne

nell’ambito di Femminile plurale

mercoledì 13 marzo h 18

Una donna condannata dalla Storia

Micol Sarfatti

Margherita Sarfatti (Giulio Perrone editore)

con Francesca Angeleri

La prozia dell’autrice è conosciuta soprattutto perché “l’amante ebrea” di Mussolini. Ma fu anche molto altro: giornalista, scrittrice, prima critica d’arte in Europa, fondatrice del gruppo artistico Novecento, padrona di casa di uno dei più interessanti salotti culturali degli anni Venti.

nell’ambito di Femminile plurale

giovedì 14 marzo h 18 Museo Regionale di Scienze Naturali

LIFE AFTER DEATH

Le scienze naturali sulla scena del crimine

Talk con Paola A. Magni

Il ruolo dell'investigatore consiste nel raccogliere, analizzare e interpretare le prove con precisione, al fine di ricostruire gli eventi legati a un crimine e individuare i responsabili. Contrariamente a quanto spesso rappresentato nei film e nelle serie TV, questo non è un compito semplice, poiché la scena del crimine non è una scatola chiusa, ma un ambiente più o meno antropizzato con caratteristiche peculiari, influenzato da variabili naturali che lo portano a cambiamenti dinamici, talvolta aggravati dal crimine stesso. Piante, animali e microrganismi rivestono un ruolo cruciale: la loro presenza e la loro attività possono alterare, nascondere o cancellare prove, ma possono anche fornire indizi su tempi, modalità e individui coinvolti nei fatti. Le scienze naturali, pertanto, costituiscono un elemento fondamentale per interpretare le tracce lasciate dalla natura sulla scena del crimine e per una corretta crime scene reconstruction.

Questa presentazione vi condurrà dietro le quinte della scena del crimine e, attraverso una carrellata di ricerche naturalistico forensi e casi di cronaca nera, scoprirete come insetti, crostacei, molluschi, microrganismi e piante possono condurre a risposte sul chi-come-quando-dove… e a volte anche sul perché di un crimine.

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link

giovedì 14 marzo h 18

Ritratto di donne in costante mutazione

Chiara Valerio

Chi dice e chi tace (Sellerio)

con Luciana Littizzetto

Vittoria si trasferisce a Scauri negli anni Settanta: distaccata e affabile, accogliente ed evasiva, il paese non la capisce eppure si sente attratto da lei. Quando viene trovata morta nella vasca da bagno, tutti pensano sia stato un incidente. Tutti tranne l’avvocata Lea Russo, che vuole capire come è morta, ma soprattutto chi è stata.

nell’ambito di Femminile plurale

giovedì 14 marzo h 21

Diario di viaggio gastronomico

Witold Szabłowski

Come sfamare un dittatore (Keller)

con Monica Perosino e Giulia Randone

Dopo aver incontrato i cuochi personali di Saddam Hussein, Idi Amin, Enver Hoxha, Fidel Castro e Pol Pot, il giornalista ha ricostruito l’assurdità di un lavoro dove un solo errore potrebbe essere fatale, ma un piatto ben condito potrebb e rivoluzionare l’esistenza.

nell’ambito di Slavika festival

venerdì 15 marzo h 17.30

Un’epopea a dodici stelle

Gianluca Passarelli

Stati Uniti d'Europa (Egea)

con Annamaria Viterbo e Flavio Brugnoli, modera Fabrizio Goria

I problemi, le prospettive e le azioni da intraprendere per giungere agli Stati Uniti d’Europa: un progetto, e un sogno, che viene da lontano e che oggi si trova di fronte a uno snodo decisivo tra crisi internazionale, riforme dei trattati e allargamento a nuovi Paesi.

in collaborazione con Centro Studi sul Federalismo

venerdì 15 marzo h 18

Cosa sta succedendo?

Laura Schettini

L'ideologia gender è pericolosa ( Laterza )

con Elena Petricola

«Ideologia gender» è un’etichetta che serve a evocare l’attacco, unitario e programmatico, che una molteplicità di soggetti starebbe sferrando all’ordine naturale della nostra società. Quali sono gli oggetti del contendere? Quali le istanze degli antigender e di chi sta all’opposto?

nell’ambito di Femminile plurale

venerdì 15 marzo h 18 + sabato 16 marzo h 16 (I gruppo) - h 17.30 (II gruppo)

Macbeth

Performance per un Teatro da Camera

con gli attori di Laboratorio Zanzara, componimento musicale Francesca English, introduce Marzia Scarteddu

Lo studio del Macbeth nasce da un progetto di Fondazione Circolo dei lettori e Laboratorio Zanzara per tornare a una remota forma di spettacolo, una dimensione di vicinanza tra attori e pubblico: 10 spettatori alla volta per una regia che mette in evidenza il gioco del potere arguto e goliardico per scivolare nei labirinti tra realtà e allucinazioni.

con il sostegno del bando VIVOMEGLIO della Fondazione CRT

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su circololettori.it

venerdì 15 marzo h 21

Il suono di Torino

Set acustico di lettura e interpretazione

a partire dal libro Miraggi

di e con Domenico Mungo e con Francesco & Massimiliano di Due Libri

introduce Mario Greco

a cura di Cooperativa Letteraria

in collaborazione con Due Libri, Narrazioni Urbane, Libreria Internazionale Luxemburg e Miraggi Edizioni

In una città spaccata in due, tra eventi mondani e mondiali e una chiara crisi esistenziale, come sta la scena musicale torinese oggi? Francesco e Massimiliano del webmagazine “Due Libri”, se lo chiedono con Domenico Mungo, insieme al suo Black Mungo, progetto di narrazione sonora che ripercorre il libro edito da Miraggi.

a cura di Cooperativa Letteraria

sabato 16 marzo h 11

I GIORNALI, SPIEGATI BENE. LA RASSEGNA STAMPA DEL POST

con Francesco Costa e Luca Sofri

prenotazioni a partire dal 5 marzo alle h 15

sabato 16 marzo h 16.00-17.30

Crescere con la musica #2

La musica non ha colore

lab per bambine e bambini 5-10 anni con Claudia Bellin

a partire da Nina (Curci)

Facciamo la conoscenza di una delle figure più note e amate della musica jazz, Nina Simone, grandissima protagonista nella battaglia per i diritti civili degli afroamericani.

ingresso € 10 (merenda offerta da Eataly) | prenotazione obbligatoria

sabato 16 marzo h 18.30

In difesa della Terra

Bruno Tognolini

Bestian (Edizioni Gruppo Abele)

illustrato da Alicia Baladan

con Andrea Vico

In questo racconto di fantascienza per l’infanzia, seguiamo Sebastiano, detto Bastian, detto Bestian, alla scoperta della sua identità e di un segreto che coinvolge gli animali… e dei peletti sulla schiena: che succede quando la natura si coalizza con dei bambini per difendere sé stessa?

sabato 16 marzo h 18:30

Catalogo di donne sole

L’aperi-laboratorio con Merende Selvagge

con Lucia Gaiotto, autrice del libro hoppípolla, e Domitilla Pirro

In una Merenda Selvaggia over 18, a partire da una prospettiva letteraria, indaghiamo il femminile oscuro e le ombre che ci abitano, per esorcizzarle insieme in un workshop di creatività e scrittura tra arcani maggiori, brindisi a tema e suggestioni slipstream.

Nell’ambito di Femminile plurale.

Per info: https://www.circololettori.it/