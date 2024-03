Il Museo Reale Mutua festeggia 10 anni con video podcast e concerti. Aprono le sale auliche

Il Museo Reale Mutua compie dieci anni e festeggia il compleanno con una serie di iniziative ed appuntamenti culturali aperti a tutti i torinesi.

Nuove iniziative

L'allestimento delle sale viene rinnovato e integrato con didascalie ad alta leggibilità. Una delle novità più significative è l'apertura al pubblico delle sale Auliche di Palazzo Biandrate che, da oggi, sono inserite nel percorso di visita. Saranno così restituiti alla collettività gli affreschi di Sebastiano Taricco, preziosa testimonianza del glorioso passato della famiglia Biandrate di San Giorgio

Inoltre, il museo presenterà contenuti sempre più digitalizzati e un nuovo progetto di video podcast, realizzato in collaborazione con la rivista multimediale Lucy diretta da Nicola Lagioia.

In collaborazione con l'Accademia Albertina, è stata allestita all'interno delle sale auliche la mostra "La Collezione Fotografica dell'Accademia Albertina; 1860-1930", che offre uno sguardo affascinante sul passato attraverso l'obiettivo dei fotografi dell'epoca. L'esposizione sarà visitabile fino al 21 aprile 2024.

La Rassegna Museale 2024

La Rassegna Museale 2024 si aprirà invece il prossimo 11 marzo con il Trio Quodlibet: tra gli eventi in programma il 24 maggio Rebel Bit in collaborazione con il Torino Jazz Festival, il 7 giugno #Passioni con Archivissima ed il 20 settembre Regio Ensemble dedicato alla lirica dei talenti emergenti.

Dieci anni di storia

Durante i suoi dieci anni di attività, il museo si è evoluto parallelamente alla storia del Gruppo: nel solo 2023 si è registrato un incremento dell’ 88% dei visitatori. Gli utenti hanno quasi sempre assegnato al museo la valutazione massima di 5 stelle su Google. Inoltre, il museo ha guadagnato il 50% di visibilità web in più rispetto al 2022.

I commenti

"II museo, pur mantenendo salda la sua identità storica, si è adattato alla comunicazione di un'impresa in continua evoluzione - ha dichiarato Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua - È diventato un luogo di dibattito e di approfondimento sui concetti di mutualità e sostenibilità nel contesto contemporaneo”.

"Questo museo - ha osservato il Presidente Alberto Cirio - custodisce con grande impegno le radici e la storia di un’azienda nata a Torino e diventata un’eccellenza in Italia e nel mondo". Per l'assessore comunale all'Istruzione Carlotta Salerno festeggiare il decennale: "è un’occasione preziosa per ricordare quanto sia importante investire sulla cultura e, con il programma dedicato interamente alle scuole, anche sulle fasce d’età più giovani. Reale Mutua ha dimostrato da sempre la sua apertura al territorio con progetti, collaborazioni".