È scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per l'assegnazione di alcuni orti urbani lo scorso 16 febbraio 2024, come descritto nei bandi pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Grugliasco.

L'Amministrazione comunale ha redatto la graduatoria per l'assegnazione di 45 orti urbani presso strada Del Gerbido, nel seguente modo: ai primi 36 della graduatoria dei pensionati e ai primi 9 della graduatoria altro.