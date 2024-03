La Polizia ha ricordato il brigadiere Giuseppe Ciotta nel 47° anniversario dell'uccisione

Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha voluto stringersi ai familiari del Brigadiere del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, Medaglia d’Oro al Valor Civile e Medaglia d’Oro Vittime del Terrorismo, Giuseppe Ciotta, per ricordarlo nel 47° anniversario dell’uccisione.

Alla cerimonia, tenutasi in via Gorizia 67, ha preso parte il Questore, Vincenzo Ciarambino, il Sindaco di Mappano, Francesco Augusto Grassi, nella cui cittadina verrà presto riconosciuto un simbolo per onorare la memoria di Giuseppe Ciotta, il Cappellano della Polizia di Stato Don Cristiano Massa, l’ASEVIT, l’ANPS, e l’Associazione amici di Ascoli Satriano per il Piemonte e la Valle d’Aosta, in ricordo delle origini del Brigadiere.