Borgo Rubens: aria di Giappone e di primavera con la Festa della Fioritura

A pochi giorni dall’arrivo della primavera, domenica 17 marzo dalle ore 10 alle ore 18 l'associazione Borgo Rubens organizza un’intera giornata all’aria aperta per la tradizionale Festa della Fioritura.

Un modo per unire le attività dell’associazione che sotto lo slogan “la relazione che cura” sono dedicate quotidianamente alla “fioritura” delle persone, a un’esperienza unica ed intensa tra fiori, cavalli e Giappone, immersi nel verde della collina di Superga.

La festa che si svolge in corso Casale 438/16 si rivolge a tutti, grandi e piccol.

Tra le novità di quest'anno, per tutta la giornata, organizzata con il patrocinio della Circoscrizione 7 e in collaborazione con ASD Dojo Takahashi, la presenza del Bistrot Sociale, che coinvolge persone con disabilità, per servire colazioni, merende o un pranzo gustoso, a base di prodotti da filiera corta.

Le attività

Le attività ricreative in programma sono: esperienze con i cavalli, laboratorio di lanterne giapponesii; passeggiate sensoriali nel sentiero del Borgo; dimostrazione del Karate con possibilità di potersi sperimentare, accompagnati dagli esperti nel settore; laboratori di ideogrammi giapponesi e di origami; stand uova di pasqua e regali solidali Rubens.

La raccolta fondi

L'evento è stato organizzato per raccogliere fondi a sostegno dei progetti portati avanti dall’Associazione Rubens per cui l’intero ricavato sarà impiegato per sostenere il Borgo e tutti i suoi spazi.

Come raggiungere il borgo

Per raggiungere il Borgo sarà possibile usufruire della navetta gratuita offerta da Vol.To che dalle ore 9.30 partirà da via Beato Cafasso (fronte scuola Villata) e porterà i partecipanti in pochi minuti al Borgo, permettendo così di parcheggiare l’automobile e salire comodamente.

Il servizio navette sarà attivo (andata e ritorno) tutto il giorno.

Non sarà possibile accedere al Borgo con la propria autovettura salvo presenza di disabilità motoria (da segnalare preventivamente in modo da prenotare il parcheggio in loco). Si ricorda che è possibile arrivare al Borgo anche a piedi: partendo da Corso Casale in 10-15 minuti di passeggiata si arriva al Borgo.

Per info e prenotazioni: https://www.associazionerubens.it/news/festa-fioritura/