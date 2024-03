Inaugurato il nuovo laboratorio didattico dell’Istituto “Carlo Ubertini” di Chivasso

Convitati d’onore per il nuovo laboratorio di panificazione e pasticceria che si aggiunge ai laboratori scolastici dell’Istituto per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Carlo Ubertini" di Chivasso. Il sindaco Claudio Castello, l’assessore all’Istruzione Gianluca Vitale e la dirigente comunale Roberta Colavitto, la scorsa settimana, sono stati ospiti del plesso di via Ajma, accolti dalla dirigente scolastica Laura Fois e dal vice preside di sede Fabrizio Verderosa.

Il ristorante didattico ha preparato e servito un menù di grande impatto formato dall’amuse-bouche dello chef, raviolini di magro al burro e timo, pomodoro, scaglie di mandorle tostate come primo, per secondo filetto di maiale in crosta, salsa al Marsala, fagiolini in mazzetto, spinaci soffiati ed infine un diplomatico alla vaniglia con salsa di fragole.

“È stato un bel momento di condivisione – ha commentato il sindaco Claudio Castello – che ci ha confermato il valore di docenti e studenti in un istituto scolastico che forma i nuovi interpreti della cucina italiana, i cui prodotti promuovono le nostre filiere migliori e sono motivo d’orgoglio in tutto il mondo”.

“Un istituto del nostro territorio in cui, al termine del percorso di studi – ha aggiunto l’assessore all’Istruzione e Cultura Gianluca Vitale -, il lavoro è praticamente sicuro; una struttura formativa d’eccellenza che permette ai ragazzi di sperimentare e sperimentarsi in un settore strategico, quello alberghiero e della ristorazione, che ha avuto uno sviluppo incredibile negli ultimi anni e al quale siamo vicini come amministratori, genitori e cittadini orgogliosi della cultura enogastronomica del Paese”.

Hanno partecipato inoltre all'incontro il professor Piercarlo Bussetti, docente di cucina e pasticceria, la professoressa Rosanna Basso, docente di sala bar, la direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi d’Istituto Silvana Reginella e l’assistente amministrativa Marianna Tavano.