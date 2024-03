Dopo gli incidenti al carcere di Alessandria, annullata la festa regionale della Polizia penitenziaria

In una lunga nota, gli Agenti della Polizia penitenziaria del Piemonte hanno spiegato le ragioni per cui è stata annullata la festa regionale della Polizia penitenziaria, che avrebbe dovuto svolgersi ieri, 12 marzo. "Nonostante il clima ostile che si respira nei carceri di tutt'Italia, la Polizia penitenziaria fornisce prova di senso di responsabilità. L'ennesimo e gravissimo evento critico accaduto sabato 9 Marzo, presso la sezione della Casa Circondariale di Alessandria, ha permesso ancora una volta di dar prova dell'audacia e lo spirito di Corpo del personale di Polizia Penitenziaria di entrambi gli istituti Alessandrini, e non solo, accorso anche libero dal servizio".