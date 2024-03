Occupazione femminile: a Torino al via il progetto per aiutare le ragazze a trovare lavoro

Dopo Milano, Torino scende in campo per promuovere l'occupazione femminile. L'associazione Torino Città per le Donne lancia il progetto "WomenToring" per promuovere la presenza femminile in ambito professionale e imprenditoriale attraverso l'incontro tra giovani ed esperte.

"Aumentare la parità di genere"

"È un'iniziativa - afferma la project leader Antonella Parigi - per aumentare la parità di genere. Dopo Milano, noi siamo la seconda città che mette in atto un progetto di mentoring cittadino: speriamo che altre realtà vogliano seguirci". "Uno dei limiti delle politiche di genere - ha proseguito - è che manca una regia a livello nazionale. Importare è assolutamente un valore".

Tre incontri

"WomenToring" si propone di offrire supporto e consulenza alle giovani donne attraverso almeno tre incontri singoli, della durata di un'ora e mezza al semestre per ogni partecipante, in presenza e/o distanza. Le mentori trasferiranno così le proprie competenze alle ragazze.

Al via la call

Oggi partirà una call aperta per raccogliere le candidature di mentor e mentee. La partecipazione sarà gratuita e riservata a giovani donne con un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni, residenti nella Città di Torino, nella sua area metropolitana o che si trovano all'ombra della Mole per ragioni di studio e/o lavoro. Il bando rimarrà fino al 31 maggio ed il forum per l'iscrizione sarà disponibile sul sito torinocittaperledonne.org/womentoring. Al programma parteciperanno 200 mentor e 400 giovani.

I dati