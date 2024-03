A Bagnolo Piemonte il dramma di Denny: il ventenne è morto dopo l’arrivo al Cto di Torino

Non ce l'ha fatta il ventenne rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale nella mattinata di oggi 13 marzo a Bagnolo Piemonte, in via Cavour, frazione San Grato.

Si tratta di Denny Rabbia, 20 anni compiuti a dicembre, residente in paese.

A bordo di una Fiat 500 d'epoca, si è scontrato contro una Ford Fiesta guidata da una donna di 50 anni.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. E' purtroppo spirato poco dopo l'arrivo al CTO di Torino. La donna è stata invece trasportata all'ospedale di Pinerolo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'eliambulanza, i vigili del fuoco di Saluzzo e Barge e i carabinieri.

Figlio unico, Denny aveva studiato per diventare meccanico all'Afp di Verzuolo. Lavorava in un'officina, coniugando il lavoro con la grande passione per i motori e le auto.

Stamattina stava proprio andando al lavoro quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con una vettura che procedeva in senso opposto. Troppo gravi i traumi riportati. La morte è sopraggiunta poco dopo.

Costernazione e dolore a Bagnolo Piemonte per la notizia della morte del ragazzo. "Siamo affranti - commenta il vicesindaco Chiaffredo Maurino. Un dramma che dei genitori non dovrebbero mai vivere. Denny era figlio unico. Da parte dell'amministrazione e della comunità non possiamo che unirci al dolore della famiglia e porgere le nostre condoglianze".