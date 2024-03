Corso Vercelli, in casa aveva una "boutique" del tarocco: denunciato un 38enne

E' stato così denunciato un uomo di 38 anni, di origine senegalese, sorpreso dagli agenti di Polizia del commissariato di Madonna di Campagna. La scoperta è avvenuta domenica mattina, quando i poliziotti sono intervenuti in corso Vercelli dopo la segnalazione di un continuo via vai in un appartamento del palazzo a tutte le ore del giorno.

Sulle prime si era pensato a un luogo dello spaccio (la dinamica spesso è simile), ma poi ecco la sorpresa: in una delle stanze dell’appartamento, come in una bottega, gli agenti trovano stipati numerosi capi di abbigliamento del tutto simili a prodotti griffati. Sono stati così sequestreati 729 pezzi di abbigliamento ed accessori contraffatti (cinture, borse, portafogli e cappelli), riconducibili alle più rinomate griffe. Da qualche mese il cittadino senegalese comprava questa merce per rivenderla a gente del circondario direttamente dal proprio domicilio.