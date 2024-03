Luciano Ligabue: l’emozione di “Dedicato a noi” continua nei teatri più belli d’Italia

Oggi, 13 marzo, nel giorno del suo compleanno Luciano Ligabue ha ufficialmente annunciato il suo nuovo tour nei teatri più belli d’Italia.

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, quest’anno il Liga tornerà in location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme al pubblico il passato, il presente e il futuro di quei suoi “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.



“LIGABUE IN TEATRO - DEDICATO A NOI” chiuderà ufficialmente il capitolo live di “DEDICATO A NOI”, che ha contato oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani.



Per questo nuovo tour saranno 31 i concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta,senza repliche, fatta eccezione per Correggio, sua cittadina d’origine e dove si terrà una doppia data zero. Un’esperienza esclusiva e irripetibile che farà tappa anche in Piemonte: l’11 novembre al Teatro Regio di Torino ed il 19 novembre al Teatro Civico a Vercelli.



Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “DEDICATO A NOI”.



I biglietti per le uniche date live del 2024 saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 12 di sabato 16 marzo.

Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 12 di domani, giovedì 14 marzo.



Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto. Dacia è main partner del tour “LIGABUE IN TEATRO - DEDICATO A NOI”.