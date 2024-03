Lavori in corso a Moncalieri: cantieri in Borgo Navile, come cambia la viabilità

Disagi in vista per i residenti di Moncalieri o per coloro che devono venire in città per lavoro o per piacere. All'inizio della prossima settimana, il 18 e 19 marzo, riecco i cantieri in Borgo Navile, con la corsia di destra della rotonda Boffa che verrà chiusa.

Chiusa la corsia di destra della rotonda Boffa

La rotatoria che unisce corso Savona, via Cavour e via Martiri necessita di interventi, ma stavolta non si tratta di un cantiere aperto per il teleriscaldamento guasto (come già successo anche nel recente passato, ndr), ma di lavori di riparazione di un pozzo della fognatura in via Cavour.

Stop lunedì e martedì di settimana prossima

La richiesta è arrivata direttamente da Smat, con la Polizia locale di Moncalieri che ha emesso un'ordinanza che chiude il traffico sulla rotatoria nella corsia più a destra dalle ore 9 del 18 marzo alle 17 del giorno successivo. Facile, come sempre accade in casi del genere, prevedere problemi per la circolazione e traffico in tilt.