Al Centro Culturale Carlo Alberto di Moncalieri un convegno sul conflitto mediorientale

A Moncalieri si affronta un tema tanto delicato quanto attuale, il sangue che scorre in Medio Oriente. Il titolo del convegno indica l'attualità estrema del tema scelto per un suo approfondimento, ossia "Radici storiche e prospettive future del conflitto mediorientale". Il Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto ODV ha organizzato l'incontro per venerdì 15 marzo alle ore 21 presso Palazzo Mombello, via Real Collegio 28, Moncalieri.

Intervengono: Aldo Rizza, professore emerito di Filosofia e Andrea Pennini, docente di Storia delle Istituzioni politiche presso l'Università di Torino. Modera il giornalista Marco Margrita. Porta i saluti e introduce il Presidente del Centro Culturale Giancarlo Chiapello.