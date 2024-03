Aurora, Fratelli d'Italia all'attacco sui Giardini Madre Teresa: "Situazione inaccettabile a 7 giorni dall'inaugurazione"

Una festa notturna con relativo abbandono di rifiuti per “ribaltare” la narrazione positiva fatta solo una settimana fa dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo e non solo dopo l'inaugurazione del nuovo campetto da basket e della nuova area giochi. A tornare sotto le luci dei riflettori sono i Giardini Madre Teresa di Calcutta, punto particolarmente caldo del quartiere Aurora e spesso oggetto di contesa politica.

L'attacco di Fratelli d'Italia

Ad attaccare il primo cittadino è, nello specifico, la capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi: “A 7 giorni dall'inaugurazione – ha dichiarato – la situazione è, come sempre, inaccettabile. Il sindaco e le altre cariche istituzionali hanno presentato un giardino perfetto, ma basta vedere le foto di ieri sera per capire quanto le loro siano solo parole, parole e ancora parole. A queste, però, non seguono mai i fatti: senza la volontà politica non si risolvono le criticità”.

Le foto scattate dai residenti

L'attacco di Alessi si basa anche sulle foto scattate dai residenti che vivono nelle vicinanze: “Dai balconi – conclude – si vede di tutto, compresa la vendita di droghe e a volte il loro consumo, oltre a bivacchi, feste, risse quotidiane e molto altro. Gli operatori di Amiat fanno il possibile, ma tutto si vanifica senza una progettazione seria e diversa dall’attuale; non si possono spendere 500mila euro per poi lasciare il giardino nel degrado più assoluto”.