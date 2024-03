Clochard, escrementi e pipì nel centro di Torino. Negozianti e residenti: "Basta degrado"

Feci umane lasciate sulle saracinesche, sul pavimento del dehors e sulle sedie dove si siedono i clienti. Senzatetto che in pieno giorno urinano nel centro di Torino, nascosti tra due container. Degrado in via Delle Rosine e via Po E' questa la situazione di grave degrado in cui si trovano via Delle Rosine e i portici di via Po, dove una parte dei residenti e commercianti esasperati ha deciso di scrivere una lettera/denuncia alla Polizia Municipale, allegando delle foto a testimonianza. Escrementi ed urina

"Da diversi mesi - si legge nella missiva - due indigenti bivaccano regolarmente di giorno e di notte in questa zona, creando condizioni igieniche inaccettabili e un forte disagio per i residenti, per gli esercizi oltre che per i passanti". I due clochard in particolare urinano e abbandonano escrementi umani tra le auto parcheggiate di fronte al civico n.1 di via delle Rosine, sulla serranda del negozio di abbigliamento MOI.TO e sugli arredi esterni del dehor dell'osteria "la Cantina vb".

"Riteniamo - sottolineano i firmatari -che questa situazione non sia più tollerabile. Le condizioni igieniche sono indecenti e il degrado è inaccettabile". Da qui la richiesta di un "intervento urgente da parte delle autorità. Gli interventi