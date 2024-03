Vetri rotti, wc, rifiuti di ogni genere: spunta una discarica abusiva tra via Carcano e via Varano

Spunta una discarica abusiva tra via Carcano e via Varano

Proprio a due passi dal centro di raccolta Amiat di via Ravina, all'incrocio tra via Carcano e via Varano ecco spuntare una discarica abusiva a cielo aperto che costeggia gran parte del marciapiede. Lasciati rifiuti di ogni genere

Si possono trovare rifiuti di varie tipologie: bottiglie di birra abbandonate, indumenti, piastrelle, pezzi di vetro, ma anche un wc rotto e una padella. Tutti materiali che potrebbero causare danni ai passanti e ai cani, frequentatori abituali del parco della Colletta, che si trova a poca distanza dall'area. Struttura recintata ma abbandonata

Inoltre il tratto che costeggia la fine di via Carcano, verso il cimitero Monumentale, ingloba un'area al cui interno si trova una struttura che sembra abbandonata ma recintata, dove qualcuno ha già provveduto a tagliare in più punti le recinzioni, aprendo così più varchi per poter utilizzare la parte interna come discarica abusiva o per qualche altra attività. La 7: "Al lavoro con Amiat"