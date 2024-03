Torino sempre più multietnica: giuramento in Sala Rossa per 10 nuovi cittadini italiani: sono 3700 all'anno

" Ogni anno abbiamo 3500-3700 nuove cittadinanze - ha dichiarato Tresso - questo momento rappresenta simbolicamente tutti i nuovi cittadini come oggi siete voi che prestano giuramento. È un momento in cui accogliamo persone che con Torino hanno un legame già molto stretto. Torino è una città che ha naturale propensione ad accogliere, teatro di migrazioni importanti. Oggi la città è dimagrita nella sua costituzione, ci siamo un pochino ristretti e pensare che la città si apre a nuovi cittadini che con le loro provenienze, le loro culture, i loro saperi rendono una comunità molto più ricca ".

Dieci nuovi cittadini provenienti da Albania, Brasile, Ecuador, Egitto, Filippine, Marocco, Moldavia, Nigeria, Perù e Romania a rappresentare gli oltre 3000 che ogni anno acquisiscono la cittadinanza italiana a Torino, in una cerimonia che era stata interrotta durante il lockdown e non più ripresa.

"Ci troviamo nella casa di tutte le cittadine e i cittadini torinesi - ha detto Grippo ai presenti in attesa del giuramento - una condizione che tra poco interesserà anche voi e che completerà un cammino lungo, intenso e per qualcuno anche travagliato. Domenica festeggeremo l'Unità d'Italia e la sua Carta Costituzionale, e accogliervi qui alla vigilia significa trasmettervi l'abbraccio di un'istituzione e di un'intera città. Il consiglio comunale ha approvato un importante impegno per facilitare il disbrigo delle pratiche di accesso alla cittadinanza, consapevoli che se la burocrazia può rendere complicata la vita a chi è nato in questo paese, a chi arriva da straniero può rendere la vita impossibile. Voglio augurarvi da domani in avanti di sentire di aver acquisito una cittadinanza consapevole".

Piccola festa peruviana alla fine