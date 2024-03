Auto di lusso, alberghi, spa. Fanno la bella vita con i soldi delle rapine: tre arresti e altri due nei guai [VIDEO]

Avevano messo a segno numerose rapine ai danni di uffici postali, gioiellerie e anche abitazioni private, all'inizio del 2023. Ma dopo essere sfuggiti (almeno apparentemente) alla legge, non hanno saputo resistere al fascino dei soldi e della bella via. Tanto da destare sospetti e attirare attenzioni su quelle esistenze diventate improvvisamente (e inspiegabilmente) di lusso.





Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venaria Reale (TO), in collaborazione con militari della Stazione di Caselle T.se (TO), hanno eseguito tre arresti e due misure di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (una peraltro a carico di una persona già detenuta per altri motivi). Uno degli indagati, che aveva fatto perdere le proprie tracce, è stato rintracciato in un domicilio di fortuna e arrestato in un secondo momento.Tutto è cominciato a gennaio dellos corso anno, quando i carabinieri si sono messi sulle tracce degli autori di sei rapine ai danni di uffici postali, gioiellerie e attività imprenditoriali, nonché di tre furti in abitazione, commessi proprio nei primi tre mesi del 2023 a Borgaro Torinese, Alpignano e Torino.Fra i maggiori colpi messi a segno dalla banda, c'è quello ai danni di una gioielleria