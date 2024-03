Tanto di Cappello: al Glocal Film Festival, il docufilm che racconta gli artisti di strada di Torino

Il documentario vuole cambiare la narrazione del mondo degli artisti di strada, descritti come personaggi naïf o con un velo di pietismo per la loro precarietà economica.

Il lungometraggio vuole raccontare con emozione e semplicità la vita di cinque artisti di strada, Andrea, Chiara, Domenico, Elisa e Rašid , partendo dalle loro origini (seguendo così il tema dell'edizione del Glocal di quest'anno), come si sono avvicinati a questa professione. Uno spaccato sulla quotidianità di chi ha scelto questo mestiere, sulla sua imprevedibilità, e sulla ricchezza umana che offre ogni performance.

Il 22 marzo alle 18 ci sarà la prima nazionale, presso la sala 1 del Cinema Massimo, in via Giuseppe Verdi 14 a Torino.

Tenta di rispondere a queste domande il film documentario 'Tanto di Cappello', regia di Angelo D’Agostino, in concorso alla 23a edizione del Glocal Film Festival, che si svolgerà dal 20 al 25 marzo al Cinema Massimo di Torino. Il film è stato selezionato tra i finalisti della sezione Panoramica Doc.

Angelo D’Agostino sceglie invece un viaggio introspettivo, che lascia allo spettatore la possibilità di porsi domande e immedesimarsi nelle scelte di vita cruciali di ciascun individuo.

Attraverso un ritmo incalzante, ogni personaggio prende per mano il pubblico e lo accompagna nella propria quotidianità, tra chilometri in giro per l’Italia e l’estero, strumenti, costumi e ovviamente il “cappello”, status symbol dello spettacolo di strada.

L’obiettivo che accomuna queste cinque esperienze è unico: strabiliare il mondo. Ma aleggia una domanda esistenziale: “Riuscirò ad affermarmi?”.

Cinque personaggi in cerca di... bellezza

I circensi Andrea Castiglia ed Elisa Zanlari, la lettrice Chiara Trevisan, il percussionista urbano Domenico Ciano, e il marionettista Rašid Nikolić sono i messaggeri di bellezza di Tanto di Cappello. Ognuno porta in scena la propria arte, raggiunta con percorsi di formazione e facendo il proprio personalissimo conto con l’impatto della piazza e del cappello. Spettacoli che nascono da uno studio o si improvvisano a seconda del pubblico che si ha di fronte, performance che si adattano al palcoscenico, mai casuale ma sempre scelto con molta cura.

“Ciao, io vado a togliermi la vergogna” è la frase di uno dei personaggi quando comunica alla famiglia la scelta di intraprendere questa strada. C’è chi ha invece raccontato piccole bugie ai propri cari per non innescare delusioni. Altri ancora portano la famiglia nel proprio spettacolo. Il risultato è un “coming out” dell’artista, un quadro realistico della trasformazione, dove le emozioni e la bellezza di queste vite incantano e sconvolgono positivamente lo spettatore.