TorinoFilmLab a Venezia '82 con tre lungometraggi

La selezione dell’82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre, accoglie tre film sviluppati dal TorinoFilmLab.

Fuori Concorso

Landmarks (Nuestra Tierra), primo lungo documentario della regista Lucrecia Martel (Argentina), vincitrice nel 2020 del TFL Co-Production Fund (50.000 €), e già Presidente della Giuria della Biennale Cinema nel 2019.

In concorso

Nella sezione Orizzonti, Grand Ciel di Akihiro Hata (Giappone), che ha lavorato al film all’interno del programma TFL ScriptLab 2018 e Milk Teeth (Dinți de lapte) di Mihai Mincan (Romania), che torna a Venezia dopo il debutto del suo lungo d’esordio, To the North (2022). Mincan ha preso parte al programma FeatureLab 2023, insieme al produttore connazionale Radu Stancu, e ha ottenuto il TFL Production Award (40.000 €). Sound designer del film ora in concorso, il premio-Oscar (Sound of Metal, 2021) Nicolas Becker.

Presenti anche tre nuovi film di alumni TFL

In Concorso Ufficiale Duse di Pietro Marcello (Italia) - che aveva partecipato a ScriptLab nel 2014 e vinto il TFF nel 2009 - e Orphan di László Nemes (Ungheria) - alumnus ScriptLab nel 2012 e FeatureLab nel 2015. Selezionato a Orizzonti, Un anno di scuola di Laura Samani (Italia), regista del precedente Piccolo Corpo, sviluppato nei programmi ScriptLab 2017 e FeatureLab 2018.