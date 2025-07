A Lanzo torna 'L Roc 2025: l'Urban Festival che unisce le generazioni

Torna anche quest’anno 'L Roc 2025 Lanzo Urban Festival, l’appuntamento di arte, musica, tecnologia, sport e incontro: un'esperienza estiva che celebra la diversità e la creatività, favorendo l'inclusività, la sostenibilità e soprattutto il benessere collettivo. L’appuntamento con la manifestazione organizzata da Art Project, dal Comune di Lanzo e dall'Oratorio Don Bosco con il sostegno della Fondazione CRT, è da venerdì 25 a domenica 27 luglio in piazza Rolle a Lanzo.



Il tema de ‘L Roc Lanzo Urban Festival 2025, giunto alla sua terza edizione, si riassume in un’espressione potente: “Ali spiegate, voci libere”: un invito a esprimersi senza paura, a scegliere la creatività e la passione come strumenti di libertà, a rompere i confini imposti e a reclamare il proprio spazio, per creare momenti di incontro e di partecipazione. Il cuore pulsante del festival sarà la musica: si parte venerdì 25 luglio con la sofisticata fusione di elettronica e R&B di Ginevra, affiancata dai Vaeva e dai The Ghibertins. Sabato 26 luglio sarà la volta di una vera leggenda della scena indipendente italiana: i Meganoidi, che, con il loro stile in continua evoluzione e la carica inconfondibile del loro nuovo tour "Set di Hollywood", promettono energia e riflessione. La serata sarà arricchita dalle performance dei Bluesex e dei Latente. La chiusura di domenica 27 luglio sarà affidata all'energia degli Shakalab, il collettivo reggae-hip hop che con il suo sound potentissimo e le liriche taglienti farà vibrare il pubblico, insieme ai Domani Martina e ai Maracuja.

Ma L'Roc non è solo musica. Fin da venerdì 25 luglio alle 17, via Umberto I si trasformerà nel Merkato Roc, un affascinante mercatino dell'artigianato. Il festival si propone come un'esperienza a 360 gradi: oltre agli spettacoli musicali, ci saranno dibattiti stimolanti e aree dedicate al divertimento per ogni età. Gli appassionati di sport troveranno interessanti dimostrazioni di skate, auto-tuning e bike experience. In particolare, in piazza Rolle, la Street Basket Arena sarà accessibile per tutta la durata del festival, offrendo un campo 3 vs 3 dove sino al 23 luglio ci si potrà iscrivere al torneo ‘L Roc25 o semplicemente fare due tiri. Anche l’arte visiva avrà un ruolo di primo piano, promuovendo la rigenerazione e la bellezza condivisa. Si va da un omaggio al pittore Dovilio Brero con la mostra “Le Infinite Forme della Libertà", al laboratorio Arte Estemporanea passando alla Street Art Live con il Murales in Progress. Il festival non dimentica l'importanza della consapevolezza e della prevenzione: sabato 26 luglio a partire dalle 18, in piazza Rolle, gli operatori del Serd di Ciriè (ASL To4) saranno presenti con il progetto "Outreach", informando adolescenti, giovani e adulti sull'uso consapevole dell'alcol e sulla prevenzione dei rischi correlati al consumo di sostanze psicoattive.

Tutte le attività, le esperienze e gli spettacoli prevedono una partecipazione libera e gratuita.

www.lroc.it