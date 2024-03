Moncalieri e Nichelino in marcia per dire no a tutte le mafie

Moncalieri e Nichelino unite dal no a tutte le mafie (foto d'archivio)

Ormai è diventato un appuntamento fisso nel corso degli anni, rafforzando la vicinanza e la comunanza di intenti delle due città più grandi della cintura sud di Torino. Martedì 19 marzo torna la fiaccolata per dire no a tutte le mafie organizzata dalle amministrazioni di Nichelino e Moncalieri.

Appuntamento martedì alle 20.30

Prenderà il via alle ore 20.30 la tradizionale 'camminata', accompagnata da centinaia e centinaia di torce, da piazza di Vittorio, cuore di Nichelino, fino al centro polifunzionale di Moncalieri. Un'iniziativa che si inserisce nell’ambito della 29esima Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si svolge come ogni anno il 21 marzo e che quest’anno vivrà il suo appuntamento nazionale a Roma.

Una giornata per ricordare e rinnovare l’impegno quotidiano: dai beni confiscati alla criminalità organizzata della legalità con le realtà del territorio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ai percorsi nelle scuole e con la cittadinanza. Durante il corteo verranno ricordate le oltre mille vittime innocenti delle mafie.

Tanti gli amministratori presenti

L’iniziativa, oltre alle due amministrazioni, si svolge in collaborazione con Libera Piemonte, Avviso Pubblico, i giovani moncalieresi del presidio di Libera Emanuele Riboli. E' annunciata la presenza, tra gli altri, di Giampiero Tolardo (sindaco di Nichelino), Paolo Montagna (sindaco di Moncalieri), Diego Sarno, (consigliere regionale e coordinatore piemontese di Avviso Pubblico), Davide Guida (vicesindaco di Moncalieri) e Filippo Rinaldi (consigliere comunale della Città di Nichelino).