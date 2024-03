Beinasco corre incontro alla primavera rimettendo a nuovo aree verdi e giardini

Dopo le piogge e il maltempo dello scorso fine settimana, nel Torinese da alcuni giorni sono arrivati i primi caldi e una primavera in leggero anticipo rispetto al calendario. Il Comune di Beinasco ha deciso di farsi trovare pronto al cambio di stagione, ultimando in questa settimana gli interventi per rimettere a nuovo aree verdi e giardini, completando gli ultimi cantieri programmati per questo inverno.

La mappa degli interventi effettuati

Si è intervenuti a Borgaretto, Fornaci, Borgo Melano e Beinasco centro, sostituendo giochi vecchi e potenzialmente pericolosi, ripristinando pavimentazioni e recinzioni poco sicure e aumentando l'offerta di giochi per ragazzi e bambini. "Permettere a tutti di vivere la città all'aria aperta è una nostra priorità dal primo giorno: parchi e aree verdi sono fondamentali per una Beinasco in cui vivere bene", ha detto il sindaco Daniel Cannati.

"Una Beinasco a misura di bambino"