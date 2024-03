Elezioni regionali, anche Gribaudo promuove Pentenero: "Candidatura autorevole per il PD"

" Una candidatura autorevole per il Partito Democratico ": con queste parole, la grande "esclusa" (insieme a Daniele Valle, ndr) Chiara Gribaudo ha accolto la nomina di Gianna Pentenero per sfidare il governatore uscente Alberto Cirio e il centrodestra alle imminenti elezioni regionali.

Importante che sia una donna

L'autrice del "passo di lato" annunciato questa mattina durante l'assemblea regionale del partito si è detta fiduciosa dell'esperienza politica di Pentenero: "Sono contenta - ha dichiarato - che sia una donna perché dimostriamo che il femminismo non lo pratichiamo solo a parole. In Piemonte ci sono grandi dirigenti donne: si tratta di una candidatura autorevole di una persona capace con cui abbiamo condiviso un percorso in grado di tenere insieme tutta la comunità".