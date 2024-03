Barriera di Milano, uno spacciatore di 29 anni finisce nella rete dei controlli in corso Giulio Cesare

Nel corso dell’attività, sono stati effettuati molti controlli in corso Giulio Cesare che hanno portato all’identificazione e al controllo di diversi soggetti. Nello specifico è stato tratto in arresto un cittadino senegalese di 29 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in quanto si rinvenivano, nella tasca destra del giubbotto, diverse dosi di crack, cocaina ed eroina.