Parco dello Sport nel Meisino, al via i cantieri in primavera. Previsti 16 mesi di lavori

Parco dello Sport nel Meisino, al via i cantieri in primavera

I lavori al Parco del Meisino partiranno in primavera. A comunicare i tempi l'assessore allo sport Mimmo Carretta durante la seduta della quinta e sesta commissione, in seguito alla richiesta di aggiornamento della consigliera del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga. Il dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport del Comune di Torino Maria Vitetta ha confermato la conclusione della conferenza dei servizi e parlato dei prossimi passi: terminato il progetto definitivo, tra aprile e maggio ci saranno la verifica e la delibera del progetto esecutivo e, successivamente, l'avvio dei lavori.

Il termine previsto della costruzione del Parco dello Sport e dell’Educazione ambientale è quindi settembre 2025, per una durata di circa 16 mesi. "Ancora una volta per i tempi stretti non c'è possibilità per incidere del Consiglio comunale - ha commentato la consigliera Sganga -. Mi piacerebbe poter effettuare come commissione un sopralluogo nel parco, per avere una percezione completa di cosa la città andrà a fare visto che ritengo, come molti cittadini, si tratti di un progetto che va a compromettere una delle principali aree naturalistiche nella nostra città".

L'intervento continua a ricevere critiche e opposizione da una parte dei residenti di Borgata Sassi e dei quartieri limitrofi, raccolti nel comitato "Salviamo il Meisino" e presenti numerosi alla commissione pubblica. Il comitato, a fine 2022, lanciò una raccolta firme sulla piattaforma "Change.com", raccogliendo quasi 10 mila firme.

"Il nostro sindaco pare aver dimenticato ogni impegno a proteggere e tutelare la salute e il benessere dei propri cittadini - si legge nel comunicato del Comitato in seguito all'audizione nella commissione di questa mattina -, imponendo un progetto assolutamente non necessario, non desiderato e addirittura inutile, dannoso e costoso. Un progetto che è stato svelato solo in minima parte e a cose ormai fatte, nascondendo alla collettività le intenzioni dell'Amministrazione e, di fatto, impedendo ai legittimi proprietari di quel bene comune di confrontarlo con le proprie aspettative. Nessun coinvolgimento della cittadinanza su quella che si sta rivelando una strisciante privatizzazione".

Il Comitato Salviamo il Meisino ha dato appuntamento per domenica 24 marzo nel Parco, per una camminata di sensibilizzazione nei luoghi dove sono previsti i lavori e per parlare del progetto.