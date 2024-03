Svastiche e scritte contro gli ebrei ai giardini Sanctus: "Gesto neo nazista e fascista"

Svastiche, scritte ingiuriose contro gli ebrei, rom e trans sono comparse questa mattina ai giardini Sanctus, in corso Svizzera. Frasi vergognoese tracciate con spray arancione sulle panchine, muri e pavimenti dell'area verde del quartiere Campidoglio di Torino.

A denunciare il fatto, tramite il suo profilo facebook, il Presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re che parla di un'azione "neo nazista e neo fascista".

" Ancora una volta - aggiunge l'esponente di Sinistra Ecologista - ignoti si nascondono nel buio della notte per lasciare in strada segni inequivocabili del loro odio verso il diverso ". Un gesto fatto a poche centinai di metri dalla sede Anpi Martiri del Martinetto.

"Lo diciamo - dice netto il Presidente della 4 - chiaramente: fascisti e nazisti non hanno cittadinanza in questo paese e tanto meno in questo quartiere".