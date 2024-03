Valle (Pd): "Oltre 60mila torinesi rischiano di rimanere senza medico di famiglia: Regione sblocchi assegnazione"

"I medici di medicina generale che vanno in pensione non vengono sostituiti da mesi a causa di uno scandaloso ritardo nell’assegnazione degli incarichi: solo a Torino ci sono più di 60 carenze di medicina generale che non vengono attivate". E' questa la denuncia che arriva dal vicepresidente del Consiglio Regionale Daniele Valle, che ha raccolto l'allarme della FIMMG, il sindacato dei medici di medicina generale.

A rischio oltre 60mila torinesi

Ed il rallentamento nel turn over rischia di avere anche un pesante impatto su oltre 60mila torinesi, che rischiano di trovarsi così senza medico di famiglia.

"Le informazioni raccolte in via informale - chiarisce l'esponente del Pd - sembrerebbero individuare tra le ragioni del ritardo il fatto che ci siano mancanze di personale addetto all’invio delle PEC di convenzione".

"Viene il sospetto che il ritardo sia “accompagnato”, per consentire all’ASL e alla Regione un risparmio significativo. Ogni giorno di ritardo e ogni medico di medicina generale non in carica, si traducono, infatti, in un risparmio sul capitolo dei convenzionamenti. Un risparmio sulla pelle dei cittadini" conclude Valle.