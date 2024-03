Viabilità, San Maurizio studia il miglior accesso a un’area commerciale in sviluppo

Prima volta per il Comune di San Maurizio Canavese agli appuntamenti di “Viabilità, Comuni in linea”, che il Vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo dedica ai Sindaci per parlare delle esigenze e delle criticità delle strade provinciali. Lunedì 18 marzo si è presentato il sindaco di San Maurizio Canavese Michelangelo Picat Re per analizzare le problematiche di accessibilità relative ad una zona di sviluppo tramite Piano Particolareggiato lungo la Sp 2.



Dopo aver analizzato alcune alternative e possibili soluzioni tecniche, il vicesindaco Jacopo Suppo ha proposto di organizzare un incontro specifico fra Città metropolitana, tecnici del Comune e un rappresentante dell’esercizio commerciale che si andrà a insediare per valutare le varie proposte tecniche perseguibili.