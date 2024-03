Caos in tangenziale, doppio incidente a Collegno e in corso Allamano: traffico in tilt

Caos in tangenziale in queste ore, a causa di due incidenti che si sono verificati quasi contemporaneamente all'altezza di Collegno e di corso Allamano.



Il primo incidente, all'altezza di Collegno - direzione Milano, ha visto tre veicoli coinvolti e tre persone ferite portate in codice giallo a Rivoli.



In precedenza un altro incidente all'altezza di corso Allamano ha visto altri 3 veicoli coinvolti, ma nessun ferito. Traffico in tilt in entrambe le direzioni.