Casa Accademia: al via la seconda stagione con la mostra Arte in fuga

Torna per la seconda edizione, il 21 Marzo 2024 alle ore 18 il nuovo ciclo espositivo di Casa Accademia con la mostra Arte in fuga: viaggio nell'immaginazione e nell'innovazione a cura di Cecilia Padovan e Sam Di Vito e con il coordinamento di Elisabetta Ajani.

La Cattedra di Scenografia prof.ssa Elisabetta Ajani dell’Accademia di Belle Arti di Torino presenta un’esperienza esclusiva dove due mondi artistici si fondono in un’unica mostra sorprendente.

Il regista Sam Di Vito presenta un cortometraggio coinvolgente che ci cattura fin dai primi momenti. Attraverso il suo lavoro, ci trasporta nella stanza di un personaggio intrappolato, nella monotonia dell’attesa. Prigioniero dell’esasperazione, viene coinvolto in un turbinio di alienazione fino all’ultimo attimo disperato. Ma poi: la beffa della vita... Il tutto accompagnato da schizzi originali, concept e oggetti di scena per una particolare immersione del fruitore.

La giovane designer Cecilia Padovan porta avanti la sua visione creativa che fonde moda e tecnologia in un mix intenso. Con una passione travolgente per la musica elettronica e il fashion design, Cecilia presenta tre outfit originali generati con l’utilizzo dell’IA, ispirati alla cultura techno dei rave. Questi abiti anticipano il lancio della sua collezione completa per il brand LUNATIK, un marchio ribelle e alternativo che celebra l’anticonformismo.

Per info: https://www.associazioneazimut.net/portfolio/casa-accademia/