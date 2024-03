Piantedosi avvia l'iter per lo scioglimento del Comune di Bari, Lo Russo: "Solidarietà al sindaco Decaro"

Solidarietà dal sindaco Stefano Lo Russo al collega di Bari Antonio Decaro, dopo che ieri il ministro Piantedosi ha avviato l'iter per lo scioglimento del comune pugliese. Il Ministero dell'interno ha infatti annunciato l'invio di una commissione d'accesso per verificare se ci siano infiltrazioni mafiose nell'amministrazione comunale barese.

L'iter è stato avviato dal governo dopo l'inchiesta della Dda sul presunto voto di scambio politico-mafioso alle Comunali del 2019. "Esprimo piena e totale solidarietà - ha detto oggi il sindaco Stefano Lo Russo - al collega Antonio Decaro, che non solo ha guidato Bari in questi dieci anni facendola risorgere e rifiorire, ma ha guidato con grandissima capacità l'Anci".

"Come tanti altri primi cittadini - ha aggiunto il sindaco di Torino - siamo molto sorpresi di questa iniziativa voluta dal Governo, della quale non si capiscono i contorni, che arriva a tre mesi dalle Comunali. È piuttosto singolare il tempismo con cui questa iniziativa è stata portata avanti, di cui non capiamo i contorni". "Decaro va difeso e tutelato" ha concluso Lo Russo.