Pinerolo inaugura le sue colonnine di ricarica dal ‘Cuore dinamico’

Sono quattro stazioni di ricarica, posizionate in diversi luoghi della città, grazie al progetto ‘Piter Alte Valli – Cuore delle Alte Valli – Cuore Dinamico’. Attive già da qualche tempo, verranno inaugurate ufficialmente domani, giovedì 21 marzo, alle 14,30, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto.

A tenerle a battesimo saranno l’assessore alla Mobilità sostenibile Giulia Proietti e il referente dell’Area Mobilità Elettrica di Iscat srl, gestore del servizio, Andrea Barra.

Oltreché in piazza Vittorio Veneto, le stazioni si trovano in piazza Terzo Alpini, via Brigata Cagliari (angolo viale 17 Febbraio, nel parcheggio dell’Agnelli) e in via Carlo Borra, nella zona industriale Porporata. Quest’ultima invece è equipaggiata con un connettore CCS da 30 kW, un connettore CHAdeMO da 30 kW e un connettore Tipo2 da 22 kW. Mentre le altre hanno due connettori standardizzati Tipo 2 di potenza rispettiva 22 kW e 7,4 kW.

La tariffa applicata è di 60 centesimi di euro a kWh, con una promozione di 22 centesimi per la Porporata. Per gli utenti è disponibile la piattaforma https://my.thor.tools/ per gestire le operazioni di ricarica e i pagamenti.

Le stazioni sono state posizionate già lo scorso anno, ma il loro allestimento è ancora da completare con la segnaletica verticale con istruzioni e indicazione del divieto di sosta. A seguire il Comune emetterà un’ordinanza per tutelare i posti riservati alle auto elettriche. Il fatto che le operazioni non fossero completate, nei giorni scorsi, ha creato dei problemi in piazza Terzo Alpini, con auto, che, malgrado le strisce in terra di un altro colore, parcheggiavano negli stalli per ricaricare, occupando impropriamente lo spazio. A sollevare il caso è stato il pinerolese ‘Rino’ Lo Turco, che ha chiesto l’intervento della Polizia locale.