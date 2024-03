Al via la seconda edizione dei laboratori “Tutti per aria!” nell’ambito del progetto Diderot

Quale relazione esiste tra inquinamento atmosferico e salute? Dal 18 marzo al 24 aprile 2024, oltre 2.500 studenti piemontesi e valdostani delle scuole secondarie di I e II grado approfondiranno questo tema partecipando ai laboratori del progetto “Tutti per aria!”, la linea didattica realizzata nell’ambito del Progetto Diderot della Fondazione CRT, ideata e sviluppata da Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Il percorso toccherà 125 classi appartenenti agli istituti delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli e Aosta.

Guidati dai divulgatori scientifici di Fondazione Veronesi, gli studenti e le studentesse esploreranno quanto possano essere pericolose le principali fonti di inquinamento negli ambienti in cui si svolge la vita quotidiana, quali sono le sostanze inquinanti più diffuse e quali conseguenze possono portare al nostro organismo.

Durante gli incontri - che prevedono attività interattive con strumenti multimediali e giochi educativi - verrà dedicato molto spazio al ruolo della prevenzione e ai comportamenti virtuosi da intraprendere per tutelare la propria salute e contribuire attivamente alla riduzione dell’inquinamento.

Novità di quest’anno per le scuole secondarie di II grado è un gioco da tavolo cooperativo dove studentesse e studenti dovranno affrontare l’inquinamento dell’aria in città. Il gioco permetterà di affrontare le problematiche dell’aria, della salute e della sostenibilità secondo un’ottica One Health, ed è pensato a partire dai 14 anni, in linea con l’età dei partecipanti. L’uso di quest’ultimo e degli altri strumenti didattici e partecipativi messi a disposizione, offre la possibilità di imparare in modo divertente, pratico e coinvolgente, oltre a promuovere lo sviluppo di abilità sociali e relazionali fondamentali per i giovani. In particolare, attraverso il gioco da tavolo, gli studenti potranno sperimentare i concetti teorici appresi in classe, facilitando la comprensione e promuovendo scelte consapevoli per l’ambiente e per la salute.

“L'inquinamento atmosferico rappresenta una minaccia invisibile, ma insidiosa che non deve essere sottovalutata né dimenticata. Per questo sono stati pensati e realizzati i laboratori dedicati alle scuole, affinché i giovani possano intraprendere azioni quotidiane per proteggere se stessi e l’ambiente circostante, aiutandoli a sviluppare una visione della prevenzione che richiami il concetto di «One Health» e dunque un approccio integrato che mira ad equilibrare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi ” - dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS, che ricorda ancora una volta la necessità di realizzare attività di divulgazione scientifica dedicate al mondo dei giovani affinchè diventino adulti consapevoli.

Le scuole coinvolte dal progetto “Tutti per aria!” nell’anno scolastico 2023/24 sono l’Istituto Comprensivo Ozzano Vignale di San Martino di Rosignano (AL), l’Istituto Comprensivo 1 di Aqui Terme (AL), l’IIS Cesare Balbo di Casale Monferrato (AL), l’IIS Pellati di Nizza Monferrato (AT), l’Istituto Comprensivo Castelnuovo Don Bosco di Buttigliera D’Asti (AT) e di Castelnuovo Don Bosco (AT), il Liceo Scientifico Statale F. Vercelli di Asti, l’Istituto Comprensivo di Valdengo (BI), l’Istituto comprensivo di Brusnego (BI), il Liceo Scientifico Statale Amedeo Avogadro di Biella, CNOS-FAP di Bra (CN), l’Istituto Comprensivo Vassallo di Boves (CN), l’Istituto Comprensivo di Morozzo (CN), l’Istituto Comprensivo Grandis di Borgo San Dalmazzo (CN), l’Istituto Comprensivo Montalcini di Novara, l’ITI Leonardo da Vinci di Borgomanero di Novara, l’Istituto Comprensivo San Giulio di S. Maurizio d’Opaglio (NO) , l’Istituto Comprensivo Regio Parco di Torino, l’ISS Fermi Galilei di Ciriè (TO), l’Istituto Comprensivo Cosola di Chivasso (TO), l’ITIS Majorana di Grugliasco (TO), l’Istituto Curie-Vittorini di Grugliasco (TO), l’Istituto Comprensivo Centro Storico di Moncalieri (TO), l’Istituto Comprensivo di Giorgio Canavese (TO), la secondaria I grado Floreanini di Domodossola (VB), l’IPSASR Silvio Fobelli di Crodo (VB), l’Istituto Comprensivo di Gattinara (VC), l’Istituto Comprensivo Lanino di Vercelli, l’IIS Galileo Ferraris di Crescentino (VC), il Liceo Scientifico Berard di Aosta, l’IS Luigi Enaudi di Aosta e l’IS Reinotti di Gressoney-Saint-Jean (AO).

A conclusione degli incontri verrà rilasciato materiale informativo per approfondire la tematica dell’inquinamento dell’aria a scuola e a casa.