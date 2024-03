Novità a portata di orecchio: al Circolo dei lettori apre l’unico Angolo dell’Ascolto di Audible

Un catalogo da 16 mila tra audiolibri, podcast e serie audio pronti per essere ascoltati dal pubblico del Circolo dei lettori gratuitamente nella Sala Artisti di Palazzo Granieri della Roccia.

Novità a portata di orecchio

È l’offerta dell’unico Angolo dell’ascolto di Audible allestito in Italia. A portata di orecchio, in due postazioni dotate di tablet e cuffie, saranno titoli di autori italiani e internazionali delle maggiori case editrici italiane, come Mondadori e Salani, ma anche quelle più piccole, come Fazi.

“Dopo una collaborazione di quattro anni con il Circolo qui a Torino - spiega Juan Baixeras, Country Manager di Audible - abbiamo pensato a come sviluppare la collaborazione. Abbiamo pensato a questo Angolo di Ascolto unito ad alcuni incontri che dureranno fino a dicembre”.

Due mesi di ascolti gratuiti

Insieme al nuovo angolo, Audible propone una promozione di due mesi di ascolti gratuiti, inquadrando il qr code a disposizione al Circolo dei lettori.

“Secondo un nostro studio di investigazioni, l’85% dei degli ascoltatori di audio libri sono anche lettori, l’87% scoprono nuovi titoli attraverso la scoperta di Audible. È sempre un’attività completare libro e audiolibro, non è un’attività che cannibalizza l’altra”. Una modalità di fruizione della letteratura diversa che si sta sviluppando in tutta Italia.

Un terzo degli italiani ascolta audiolibri e podcast

“Secondo un’altra studio, 1/3 della popolazione italiana, ovvero 16,9 milioni di italiani, ascoltano sia audiolibri che podcast. La crescita all’anno è del 7%. Possiamo dire che il target audience è sulla fascia di età 25-45 anni, sono più uomini che donne in Italia, con una preponderanza nel Sud, più che al Nord”.

“Obiettivo è dare un’ulteriore opportunità di scoperta e conoscenza a un pubblico che ci frequenta giorno per giorno - aggiunge la direttrice del Circolo dei lettori, Elena Loewenthal - Questa è una sala artistica, ma è soprattutto la sala in cui ragazzi e ragazze arrivano la mattina a leggere o a studiare, adesso anche ad ascoltare. Un’iniziativa importante perché credo che l’ascolto sia il principio della conoscenza e del dialogo”.

