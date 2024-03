Orrore in una cascina a Rivoli: 50enne seviziato e legato per denaro, ostaggio di due minorenni

Due giovani, ancora minorenni, un 15enne e 16enne, di Rivoli sono stati arrestati dai carabinieri perché avrebbero sequestrato, seviziato e picchiato per due giorni e una notte un cinquantenne che viveva in una cascina diroccata nelle campagne.

La accuse a loro carico emesse dalla Procura dei minori di Torino sono di sequestro di persona con scopo di estorsione e lesioni gravi. Come riportano alcuni organi di stampa l’uomo era divenuto da tempo vittima dei soprusi dei due ragazzi. Nei giorni scorsi, preso in ostaggio, sarebbe stato legato in un’area adibita a stalla. Qui sarebbe stato picchiato per dodici ore riportando fratture multiple al volto. Nella notte sarebbe stato ancorato a un gancio del muro dove viene solitamente fissato il bestiame, lasciandolo in quelle condizioni per tutta la notte.