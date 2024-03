Al CineTeatro Baretti, la presentazione del libro sul regista Roberto Faenza

Martedì 26 marzo al CineTeatro Baretti di Torino, alle ore 21, avrà luogo la presentazione del libro Roberto Faenza (Gridiam!, 2023) a cura di Alessandro Amato, Fabrizio Dividi e Carlo Griseri, realizzato con il sostegno di Agenda del Cinema Torino e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Piemonte.

Il progetto nasce con la volontà di inaugurare una collana dedicata a personalità dell'audiovisivo piemontese. Il numero zero di questa serie di volumi vede protagonista il regista Roberto Faenza, nato a Torino nel 1943 e presto salpato alla volta dei lidi romani da dove ha preso il via una lunga e accidentata carriera nel cinema nazionale e internazionale.

David di Donatello come Miglior Regista per Jona che visse nella balena nel 1993 e Nastro d'argento alla carriera nel 2017, Roberto Faenza è autore di alcune fra le più interessanti pellicole “letterarie” dello scorso secolo quali Sostiene Pereira (1995), dall'omonimo romanzo di Antonio Tabucchi, e Marianna Ucrìa (1997), che porta sullo schermo le splendide pagine di Dacia Maraini. Un regista capace di nascondersi nelle intercapedini della storia che sta raccontando, ma senza mai perdere il suo acuto senso per la sofferenza umana. Non solo, un cineasta colto e politicamente impegnato, in grado di stimolare tramite i film un dibattito aperto e sano sulla contemporaneità.

La pubblicazione è l'ideale seguito di un omaggio per gli 80 anni di Roberto Faenza curato da Alessandro Amato in collaborazione con Associazione Piemonte Movie nel febbraio 2023 e contiene un'intervista esclusiva raccolta in quell'occasione nonché i contributi aneddotici e critici di Angelo Acerbi, Massimo Arciresi, Fabrizio Cassandro, Piero Di Bucchianico, Benedetta Pallavidino, Emanuel Trotto e Fabio Zanello. Alla presentazione seguirà la proiezione del film Hill of Vision (2022) di Roberto Faenza all'interno della rassegna Portofranco curata da Cristina Voghera, in replica sabato 30 marzo alle ore 18 sempre al CineTeatro Baretti. Introdurrà la visione in sala un videosaluto appositamente realizzato dal regista.

Per info: https://cineteatrobaretti.it/