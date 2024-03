LastanzadiGreta vince la prima edizione del concorso "Risuona la Resistenza" finanziato dalla Regione Piemonte e promosso da Arci Torino in collaborazione con le associazioni Arci Gamma Music Institute, Circolo Margot e Dewrec e la Fondazione istituto Piemontese Gramsci.

Il contest musicale, rivolto a musicisti under 40, è nato per celebrare con nuove canzoni e musiche il sessantennale del "Concerto per la Resistenza” che si svolse al Teatro Gobetti di Torino il 14 novembre del 1964: “Risuona la Resistenza" chiedeva proprio ai musicisti di comporre una canzone che riflettesse i valori della Resistenza e dell'antifascismo, utilizzando almeno uno o più campioni musicali originali di quel concerto disponibili sulla piattaforma risuonalaresistenza.it.

Lastanzadigreta, band torinese attiva dal 2009, ha vinto con il brano “Riparare bambole”, a cui va il premio di 500 euro: è ambientato nella Torino appena liberata dai partigiani. Secondo - per pochi centesimi di voto - Galante con “Ho sognato, ho creduto, ho tanto amato”, terzo DaGo con “Ora e sempre”.

La giuria - composta da Elisa Salvalaggio, presidente, Giorgio Mirto, Andrea Maggiora, Edoardo Dadone, Francesco Salinas e Max Borella - ha concluso ieri sera le operazioni di voto: nel valutare i brani, i giurati hanno preso in considerazione la qualità dell’elaborazione dei campioni utilizzati, l’aderenza ai temi dell’antifascismo e della Resistenza e la qualità generale degli elaborati. «Graduatoria o meno, tutti e 15 i brani in concorso sono stati di grandissima qualità e molto vari nelle interpretazioni di quelle che erano le richieste del concorso, si va dalla musica elettronica al folk, passando dal post rock al rp, fino al cantato pop» spiegano dalla giuria. Molti i concorrenti piemontesi e di Torino ma anche da Roma, Pesaro-Urbino, Como.

Domenica 24 marzo alle 19,30 al Circolo Margot di Carmagnola, via Donizetti 23, ci sarà la premiazione: in programma, un talk di Elisa Salvalaggio, etnomusicologa e presidente di giuria, e Max Borella (Arci Torino) con aperitivo. Durante la serata verranno proposti i brani e si parlerà di musica e Resistenza.