Conclusa l'opera di Kasy 23 & Encs18 in Piazza Moncenisio

Misteri Abissali: la vita racchiude diversi misteri e la ricerca dell’uomo porta a spingerlo sempre oltre i confini mentali per accrescere la propria conoscenza, per svelare misteri irrisolti...

Il murale, opera numero 204 del Museo d'Arte Urbana in Borgo Campidoglio, nasce a fianco di quello di Antonio Mascia, Campidoglius 2, sulla parete concessa da BAT Auto in Piazza Moncenisio lato Via Ceres: una parete scelta appositamente per poter avere di nuovo Andrea Casillo Kasy23, al MAU.

Una terza opera in collaborazione con Gianfranco Abramo Encs18. Già parte del MAU, di Andrea Casillo, sono le opere in Via Rocciamelone 1 e in Corso Tassoni 41 sul muro della parrocchia di Sant’Alfonso.

Il progetto è inserito nella prima edizione di Eveydaylife Fest, iniziativa del MAU su rapporto tra arte e disabilità, realizzato insieme ad Associazione Volonwrite.