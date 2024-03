La nuova raccolta differenziata sta per sbarcare a Pont Canavese e Sparone

Il nuovo sistema di raccolta differenziata avviato da Teknoservice sta per sbarcare anche a Pont Canavese e a Sparone.

Per quanto riguarda Pont, martedì 26 marzo, alle 18.30, presso il salone polifunzionale di via Soana 32 si terrà l’incontro informativo con la popolazione, durante il quale i tecnici dell’azienda spiegheranno dettagliatamente tutte le novità che verranno introdotte e saranno a disposizione per rispondere ai quesiti del pubblico.

L’Infopoint, presso il quale gli utenti potranno ritirare i loro kit della nuova raccolta differenziata, verrà aperto dal 2 all’11 aprile (sempre al polifunzionale di via Soana 32), tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, esclusa la domenica.

Gli appuntamenti previsti a Sparone sono invece i seguenti: mercoledì 3 aprile, presso il salone polivalente comunale, si terrà l’incontro con la cittadinanza; invece, dal 12 al 16 aprile compresi (esclusa la domenica), sempre nel salone polivalente resterà aperto l’Infopoint per il ritiro dei kit, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

Al momento della distribuzione, ogni utente delle abitazioni private riceverà i bidoni da 35 litri per umido, plastica, carta, vetro e indifferenziato, oltre a un bidoncino sotto-lavello per l’umido da 10 litri con una dotazione annuale di sacchetti bio-degradabili, al nuovo calendario della raccolta e al Riciclabolario, l’utile vademecum che spiega quale sia il bidone appropriato per conferire ogni tipo di materiale.

I residenti nei condominii (sono considerati tali gli edifici da almeno cinque unità abitative), invece, riceveranno solamente il bidoncino sotto-lavello (oltre a calendario e Riciclabolario); i nuovi cassonetti condominiali dotati di chiave saranno consegnati direttamente dagli operatori Teknoservice.

Occorrerà presentarsi muniti di tessera sanitaria e, nel caso di persone non intestatarie della Tari, di foglio di delega debitamente compilato e firmato e fotocopia della tessera sanitaria del delegante. Il modulo può essere scaricato dal sito web di Teknoservice (www.teknoserviceitalia.com), da quello del Comune di Pont e dalla pagina facebook @ccafaladifferenzateknoservice.

Al di là dei giorni di apertura dell’Infopoint a Pont, per tutti gli utenti resterà sempre aperto quello nella sede di Castellamonte, in strada del Ghiaro inferiore 16: l’orario di apertura è dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato, festivi esclusi.

Infine, per ogni richiesta di informazioni o servizi, sono a disposizione il numero verde gratuito 800 079 960 e la casella di posta elettronica numeroverdecastellamonte@gmail.com.